Penyebab Marc Marquez Pilih Naik Podium Bareng Adiknya Alex Marquez ketimbang Juara MotoGP Jerman 2024

PEMBALAP Tim Gresini Ducati, Marc Marquez mengaku lebih senang bisa naik podium bareng sang adik, Alex Marquez, ketimbang berhasil memenangkan MotoGP Jerman 2024. Ternyata, ada alasan mengapa Marquez berkata seperti itu.

Menurut Marquez, merebut podium bersama sang adik merupakan momen langka. Ia sadar peluang tersebut akan sulit terwujud di masa depan.

Sebab Marquez merasa dirinya dan Alex saat ini kesulitan untuk bisa finis di tiga besar. Jadi, ketika ada peluang dirinya bisa naik podium bareng Alex, maka Marquez akan memilih hal tersebut ketimbang menang tapi sendirian berdiri di atas podium tanpa kehadiran sang adik.

Alasan itulah yang membuat Marquez bahagia dengan hasil MotoGP Jerman 2024 yan berlangsung pada Minggu 7 Juli 2024 malam WIB. Meski gagal mengejar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang keluar sebagai pemenang, Marquez berhasil finis kedua dan diikuti Alex pada posisi ketiga.

“Jika seseorang menawari saya pada hari Kamis bahwa saya tidak akan menang tetapi akan naik podium bersama saudara saya, maka saya akan menerimanya,” kata Marc Marquez, dilansir dari Speedweek, Selasa (9/7/2024).

“Saya sangat senang bisa berbagi podium dengan saudara saya. Itu adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan karena akan sulit terulang di masa depan,” tambahnya.