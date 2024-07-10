Selalu Raih Hasil Buruk Usai Menang di F1 GP Monaco 2024, Charles Leclerc Mulai Frustrasi

PEMBALAP Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc tengah merasa frustrasi lantaran selalu meraih hasil buruk di empat balapan terakhir Formula One (F1) 2024. Terbaru ia cuma bisa finis di urutan ke-14 saat beraksi di F1 GP Inggris 2024.

Perlu diketahui, Leclerc awalnya mampu menampilkan performa yang menjanjikan di awal F1 2024. Dari tujuh seri awal, Leclerc lebih banyak finis di podium dan berada di posisi keempat menjadi hasil terburuknya saat itu.

Lalu Leclerc berhasil merebut kemenangan perdananya di F1 2024 saat mentas di kampung halamannya sendiri, yakni di F1 GP Monaco 2024. Kemenangan itu lantas membuat banyak pihak menilai Leclerc dan Ferrari mampu bangkit dan bisa menambah persaingan di lini depan F1 tiap pekannya.

Kendati demikian, kemenangan itu justru menjadi momen menurunnya performa Leclerc. Pada GP Canada, Leclerc mengalami masalah pada mesinnya di lap ke-40.

Setelahnya di F1 GP Spanyol 2024, Leclerc berhasil tampil lebih baik dan finis kelima. Nahasnya, penampilan buruk kembali tercipta di seri Austria lantaran ia cuma bisa finis ke-11.

Terbaru, Leclerc yang sudah berjuang keras di Sirkuit Silverstone, Inggris harus rela finis di posisi ke-14. Itu berarti Leclerc pulang sia-sia alias tak meraih poin apapun dari F1 GP Inggris 2024.