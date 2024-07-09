Demi Maksimal di Olimpiade Paris 2024, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Diminta Lupakan soal Cedera

PELATIH ganda putri Indonesia, Eng Hian meminta kepada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti untuk melupakan trauma sakit akan cedera. Hal itu demi bisa tampil maksimal di Olimpiade Paris 2024.

Seperti yang diketahui, saat ini Apriyani/Siti tengah mempersiapkan diri tampil di ajang Olimpiade Paris 2024 yang digelar di Paris, Prancis pada 26 Juli sampai 11 Agustus 2024. Apriyani/Siti menjadi satu-satunya wakil Indonesia dari sektor ganda putri.

Secara total, tim bulu tangkis Indonesia mengirimkan enam wakil dan salah satunya adalah Apriyani/Siti. Dari sektor tunggal putra ada Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Lalu tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung, kemudian ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan terakhir ada ganda campuran yang diwakili Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Sehingga Indonesia memiliki setidaknya satu wakil di setiap sektor.

Jadi, untuk sektor ganda putri harapan satu-satunya adalah Apriyani/Siti di Olimpiade Paris 2024. Eng Hian jelas berharap Apriyani/Siti bisa bersinar dan meraih medali emas.

Kendati demikian, Apriyani/Siti kini dibayang-bayangi ketakutan cedera. Sejak Asian Games 2023 lalu, pasangan tersebut terus dihantui cedera yang dialami Apriyani dalam beberapa kesempatan.