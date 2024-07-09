Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Demi Maksimal di Olimpiade Paris 2024, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Diminta Lupakan soal Cedera

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |01:04 WIB
Demi Maksimal di Olimpiade Paris 2024, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Diminta Lupakan soal Cedera
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

PELATIH ganda putri Indonesia, Eng Hian meminta kepada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti untuk melupakan trauma sakit akan cedera. Hal itu demi bisa tampil maksimal di Olimpiade Paris 2024.

Seperti yang diketahui, saat ini Apriyani/Siti tengah mempersiapkan diri tampil di ajang Olimpiade Paris 2024 yang digelar di Paris, Prancis pada 26 Juli sampai 11 Agustus 2024. Apriyani/Siti menjadi satu-satunya wakil Indonesia dari sektor ganda putri.

Secara total, tim bulu tangkis Indonesia mengirimkan enam wakil dan salah satunya adalah Apriyani/Siti. Dari sektor tunggal putra ada Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Lalu tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung, kemudian ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan terakhir ada ganda campuran yang diwakili Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Sehingga Indonesia memiliki setidaknya satu wakil di setiap sektor.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Jadi, untuk sektor ganda putri harapan satu-satunya adalah Apriyani/Siti di Olimpiade Paris 2024. Eng Hian jelas berharap Apriyani/Siti bisa bersinar dan meraih medali emas.

Kendati demikian, Apriyani/Siti kini dibayang-bayangi ketakutan cedera. Sejak Asian Games 2023 lalu, pasangan tersebut terus dihantui cedera yang dialami Apriyani dalam beberapa kesempatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement