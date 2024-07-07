Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Olimpiade Paris 2024: NOC Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Sponsor Baru

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |08:58 WIB
Olimpiade Paris 2024: NOC Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Sponsor Baru
NOC Indonesia gandeng sponsor baru jelang Olimpiade Paris 2024. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari memberikan kabar baik jelang Olimpiade Paris 2024. Raja Sapta tepatnya mengabarkan bahwa pihaknya mendapatkan sponsor baru untuk menghadapi pesta olahraga multievent terbesar di dunia tersebut.

NOC Indonesia baru saja menandatangani kerja sama dengan produsen es krim ternama, Aice, untuk kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Adapun pengumuman kerja sama ini dilakukan di Jakarta, pada Jumat (5/7/2024) sore WIB.

“Kami telah menandatangani kerja sama dengan Aice, karena mereka merupakan ofisial partner dari Olimpiade Paris 2024,” kata Okto kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

“Ini sangat bangga karena ini merupakan produk yang diciptakan dan diproduksi dari Indonesia. Jadi saya sebut dari Indonesia untuk Indonesia,” sambungnya.

Ketum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari

Acara tersebut turut dihadiri legenda bulutangkis Indonesia, yakni Susy Susanti dan Alan Budikusuma. Selain itu, ada juga dua atlet Tanah Air yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024, yakni Eko Yuli Irawan (angkat berat) dan Fathur Gustafian (menembak).

Susy mengakui dengan adanya dukungan seperti ini pastinya akan menyuntik semangat bagi para atlet Indonesia yang mentas di Olimpiade Paris 2024. Peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu berharap dukungan seperti ini akan berkepanjangan.

