HOME SPORTS SPORT LAIN

Eko Yuli Ungkap Tantangan Jelang Tampil di Olimpiade Paris 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |03:07 WIB
Eko Yuli Ungkap Tantangan Jelang Tampil di Olimpiade Paris 2024
Eko Yuli Irawan ungkap tantangannya jelang Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

ATLET angkat besi Indonesia, Eko Yuli Irawan, mengungkap tantangannya jelang tampil di Olimpiade Paris 2024. Eko menyatakan fisik menjadi tantangan tersendiri, mengingat usianya yang sudah tak lagi muda.

Eko Yuli akan turun di kelas 61kg pada cabang olahraga angkat besi di Olimpiade Paris 2024. Lifter asal Lampung ini bisa dibilang merupakan atlet Tanah Air langganan yang mentas di ajang bergengsi tersebut.

Tercatat, Eko Yuli ikut serta di Olimpiade 2008, 2012, 2016, dan 2020 lalu. Itu artinya, Olimpiade Paris ini merupakan keikutsertaannya kelima secara beruntun. Pada edisi 2008 dan 2012 dia mendapat medali perunggu, sementara di edisi 2016 dan 2018 meraih medali perak.

Berbekal pengalamannya yang mentereng itu, bukan berarti Eko Yuli tidak punya tantangan. Atlet berusia 34 tahun ini mengakui bahwa fisik menjadi tantangan tersendiri olehnya. Sebab, dia akan bersaing dengan lifter yang usianya lebih muda darinya di ajang tersebut.

“Tantangannya yang pasti mungkin dari segi fisik sendiri ya, karena memang usia senior juga. Jadi harus menyesuaikan lagi pola istirahatnya, recovery-nya, itu sih yang agak sulit,” kata Eko Yuli kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia pada Jumat (5/7/2024) kemarin.

“Karena memang kalau masih 20 tahunan kan mungkin kita bisa hajar-hajar saja. Kalau sekarang mungkin tidak bisa seperti itu, jadi treatment-nya lebih berbeda,” tambah dia.

