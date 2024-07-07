Kata-Kata Marc Marquez Setelah Tampil Menggila Finis Kedua di MotoGP Jerman 2024

KATA-kata Marc Marquez setelah tampil menggila finis kedua di MotoGP Jerman 2024 menarik diulas. Dia merasa girang bukan main bisa meraih hasil manis ini, apalagi dirinya harus melalui banyak momen sulit hingga kecelakaan hebat sebelum tampil di balapan utama.

Ya, penampilan fantastis ditunjukkan Marc Marquez dalam sesi balapan utama MotoGP Jerman 2024 yang digelar di Sirkuit Sachsenring, pada Minggu (7/7/2024) malam WIB. Start dari posisi ke-13, pembalap berjuluk The Baby Alien itu bisa finis di urutan kedua.

Hasil ini sangat luar biasa untuk Marquez. Selain karena start dari posisi belakang, pembalap Gresini Ducati itu juga diketahui tampil dalam kondisi yang tak fit 100 persen.

Pasalnya, Marquez harus mengalami kecelakaan parah di sesi latihan pada Jumat 5 Juli 2024 malam WIB. Terpental dari motornya, Marquez bahkan sampai mengalami patah tulang di jari dan memar di tulang rusuk.

Tetapi, semua itu tampaknya tak menjadi penghambat bagi Marquez. Dia pun membeberkan kunci kesuksesannya bisa tampil menggila hingga finis kedua di MotoGP Jerman 2024. Menurutnya, semua ini bisa terjadi karena persiapan timnya yang begitu matang.