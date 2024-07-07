Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Jerman 2024: Francesco Bagnaia Geser Jorge Martin di Puncak, Marc Marquez Ketiga!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |20:16 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Jerman 2024: Francesco Bagnaia Geser Jorge Martin di Puncak, Marc Marquez Ketiga!
Jorge Martin terpental dari puncak klasemen sementara MotoGP 2024 setelah gagal finis di MotoGP Jerman 2024. (Foto: X/MotoGP)
KLASEMEN Sementara MotoGP 2024 kelar race MotoGP Jerman 2024 akan diulas Okezone. Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, harus rela kehilangan takhta pemuncak klasemen Sementara MotoGP 2024 setelah gagal finis di MotoGP Jerman 2024 yang berlangsung di Sirkuit Sachsering, Jerman, Minggu (7/7/2024) malam WIB.

Memulai balapan dari pole position, Jorge Martin sempat tersalip Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ketika balapan memasuki lap ketiga. Namun, tak lama setelah itu, The Martinator -julukan Jorge Martin- kembali menyalip Francesco Bagnaia untuk memimpin balapan.

Bahkan rider asal Spanyol itu unggul lebih dari dua detik atas Pecco -sapaan akrab Bagnaia- di posisi dua. Namun, nasib apes menimpa Jorge Martin ketika race menyisakan dua lap.

Ketika melewati tikungan pertama, Jorge Martin terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan. Di saat bersamaan, Bagnaia melaju mulus hingga akhirnya memenangkan balapan. Hasil ini membuat Bagnaia mendapatkan tambahan 25 angka, sedangkan Jorge Martin sama sekali gagal mendulang poin di race malam ini.

Jorge Martin gagal finis di MotoGP Jerman 2024. (Foto: X/@MotoGP)

Alhasil, Bagnaia naik ke puncak klasemen Sementara MotoGP 2024 dengan 222 angka. Pecco unggul 10 poin dari Jorge Martin di posisi dua dengan 212 poin.

Posisi tiga klasemen Sementara MotoGP 2024 ditempati Marc Marquez dengan 166 angka. Marc Marquez mendapatkan tambahan 20 poin dalam balapan malam ini setelah finis kedua.

