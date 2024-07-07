Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kecelakaan Parah saat Latihan, Marc Marquez Bocorkan Kondisinya Usai Tak Mampu Naik Podium di Sprint Race MotoGP Jerman 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |04:44 WIB
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
MARC Marquez ungkap kondisi fisiknya usai tak mampu naik podium di sesi sprint race MotoGP Jerman 2024. Dia mengakui ada rasa sakit yang masih dirasakannya di sejumlah bagian tubuh buntut kecelakaan parah saat sesi latihan di MotoGP Jerman 2024.

Ya, Marquez mengalami kecelakaan mengerikan di sesi latihan MotoGP Jerman 2024 yang digelar Jumat 5 Juli 2024 malam WIB. Dia terlempar dari motor balapnya dan terseret ke gravel usai alami insiden di tikungan ke-11.

Marc Marquez

Usai insiden itu, Marquez masih bisa bangun dan kembali ke pitbox Gresini Racing. Tetapi, dia kemudian bergegas ke media center untuk melakukan pemeriksaan.

Benar saja, Marquez mengakui mengalami sejumlah luka serius. Dia mengalami memar di tulang ruusk dan juga patah jari. Meski begitu, Marquez tetap melanjutkan penampilannua di MotoGP Jerman 2024.

Tetapi, hasil yang didapat kurang memuaskan. Start hanya dari dari posisi 13, Marquez pun gagal bersaing naik podium. Dia hanya finis di urutan keenam.

Halaman:
1 2
