HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Jerman 2024: Jorge Martin Tak Terbendung, Marc Marquez Dipepet Bastianini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |21:23 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Jerman 2024: Jorge Martin Tak Terbendung, Marc Marquez Dipepet Bastianini!
Jorge Martin puncaki klasemen sementara MotoGP 2024 setelah menangkan sprint race MotoGP Jerman 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN Sementara MotoGP 2024 kelar sprint race MotoGP Jerman 2024 akan diulas Okezone. Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2024.

Kepastian itu didapat setelah rider asal Spanyol ini finis terdepan di sprint race MotoGP Jerman 2024 yang dilangsungkan di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (6/7/2024) malam WIB. Start dari pole position, Jorge Martin benar-benar tak terbendung.

Jorge Martin puncaki klasemen sementara MotoGP Jerman 2024. (Foto: REUTERS)

(Jorge Martin puncaki klasemen sementara MotoGP Jerman 2024. (Foto: REUTERS)

Jorge Martin berhasil mengungguli rider asal Portugal, Miguel Oliviera, yang finis di posisi dua. Berkat kemenangan ini, Jorge Martin mendapatkan tambahan 12 angka.

Koleksi poin Jorge Martin saat ini adalah 212 angka, unggul 15 poin dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di posisi dua klasemen Sementara MotoGP 2024. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- gagal menipiskan jarak dari Jorge Martin karena hanya finis ketiga di balapan malam ini.

Finis ketiga membuat rider asal Italia ini cuma mendapatkan tujuh angka. Jarak poinnya dengan Jorge Martin pun melebar dari yang awalnya 10 menjadi 15 angka.

Demi memepet atau melewati Jorge Martin, Francesco Bagnaia mesti memenangkan balapan utama yang digelar esok malam, sembari berharap sang rival gagal finis.

1 2
