Alami Patah Jari dan Memar Tulang Rusuk Usai Kecelakaan, Marc Marquez Khawatir Tak Bisa Maksimal di MotoGP Jerman 2024

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez, khawatir tak bisa maksimal di MotoGP Jerman 2024 usai mengalami kecelakaan di sesi latihan. Marquez sejatinya tak merasa patah jari bukan yang jadi masalah, tetapi memar di tulang rusuknya yang bisa menjadi penghambat dirinya di seri Jerman tersebut.

Marc Marquez mengakhiri sesi latihan pada posisi ke-13 di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada Jumat (5/7/2024) kemarin. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu terjatuh saat melewati tikungan ke-11.

Dalam tayangan ulang, Marquez terlihat terlempar begitu kencang karena ban depan motornya selip. Pembalap berusia 31 tahun itu sempat terdiam setelah terjatuh walau akhirnya berhasil bangkit.

Usai kecelakaan itu, Marquez tetap senang dengan performa motornya. Namun, The Baby Alien mengaku khawatir dengan kondisinya karena mengalami patah jari dan memar pada tulang rusuk.

“Sensasi dengan motornya bagus, tapi jelas musim gugur sore ini berdampak besar pada hari pertama di sini di Sachsenring,” ujar Marquez dilansir dari Motosan, Sabtu (6/7/2024).

“Saya tidak khawatir dengan patahnya jari, tapi memar di tulang rusuk pastilah yang paling mengganggu saya dan juga menghalangi saya untuk melanjutkan sesi,” sambungnya.