HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP 2024 Hari Ini: Marc Marquez Bangkit di Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Jerman 2024?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |06:59 WIB
Jadwal MotoGP 2024 Hari Ini: Marc Marquez Bangkit di Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Jerman 2024?
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

JADWAL MotoGP 2024 hari ini, Sabtu (6/7/2024) akan menyajikan satu sesi latihan bebas, kualifikasi, dan tentunya sprint race MotoGP Jerman 2024. Tentu pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez menjadi salah satu rider yang paling dinanti aksinya di GP Jerman tersebut.

Pasalnya Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman tersebut, memiliki kenangan yang manis untuk Marquez. Bisa dikatakan, di antara para pembalap MotoGP 2024, hanya Marquez yang paling sering menang di sirkuit Sachsenring tersebut.

Tercatat Marquez sudah 11 kali memenangkan MotoGP Jerman, satu di kelas 125cc, dua di Moto2, dan 8 sisanya direbut di kelas MotoGP. Bahkan saat Marquez terpuruk pasca cedera parah di MotoGP 2020, The Baby Alien –julukan Marquez– masih mampu memenangkan MotoGP Jerman 2021.

Itu menjadi bukti Marquez sangat menguasai Sirkuit Sachsenring. Sehingga tidak heran banyak yang memprediksikan Marquez akan kembali berjaya di MotoGP Jerman edisi 2024 kali ini.

Marc Marquez

Apalagi saat ini Marquez tengah mengendarai motor Ducati, kuda besi terkuat di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Dengan begitu, kans Marquez untuk menang semakin besar.

Terlebih Marquez memang tengah mengincar kemenangan pertamanya usai terakhir kali diraih pada MotoGP Emilia Romagna 2021. Jika ia berhasil menang, maka itu tak hanya sekadar kemenangan biasa, sebab itu yang menjadi pertama bersama Ducati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
