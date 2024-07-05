Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan MotoGP Jerman 2024: Marc Marquez Jatuh Lagi Sampai Dibawa ke Medical Center, Maverick Vinales Paling Kencang!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |21:36 WIB
Hasil Latihan MotoGP Jerman 2024: Marc Marquez Jatuh Lagi Sampai Dibawa ke Medical Center, Maverick Vinales Paling Kencang!
Marc Marquez kecelakaan di MotoGP Jerman 2024. (Foto: MotoGP)
HASIL latihan MotoGP Jerman 2024 sudah diketahui. Marc Marquez kembali apes karena terjatuh lagi. Bahkan kali ini, pembalap Gresini Racing itu sampai harus dibawa ke medical center.

Ya, sesi latihan alias practice MotoGP Jerman 2024 telah selesai digelar selama 60 menit di Sirkuit Sachsenring pada Jumat (5/7/2024) malam WIB. Sesi ini diwarnai banyak kecelakaan dan bendera merah.

Marc Marquez

Hasilnya, pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, berhasil menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 19,622 detik. Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, berada di belakangnya dengan selisih 0,340 detik. Kemudian, Miguel Oliveira, Alex Marquez, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini melengkapi urutan enam besar.

Sementara itu, Marc Marquez yang sempat mengalami kecelakaan berakhir di urutan 13. Alhasil, dia bakal memulai sesi kualifikasi dari Q1.

Jalannya Latihan

Di menit-menit awal sesi latihan, ada dua insiden yang terjadi. Insiden pertama dialami oleh Marco Bezzecchi saat menikung di Tikungan 11 hingga membuatnya terpental dan terkapar di atas gravel.

Tak lama kemudian, gantian Marc Marquez yang terjatuh di lokasi yang sama dalam kecepatan tinggi. Beruntung, dia mampu bangkit dalam kondisi yang baik.

Marquez pun sempat dibawa ke medical center karena kondisinya saat terjatuh terlihat cukup parah. Tetapi, hasil pemeriksaan menyatakan dirinya dalam kondisi fit.

Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, membukukan waktu tercepat di 15 menit pertama sesi latihan dengan catatan waktu 1 menit 20,649 detik. Dia unggul di atas Enea Bastianini, Pedro Acosta dan Maverick Vinales.

