HOME SPORTS NETTING

Badminton Asia Junior Championships 2024: Dua Ganda Putra Andalan Indonesia Belum Terbendung

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |07:46 WIB
Badminton Asia Junior Championships 2024: Dua Ganda Putra Andalan Indonesia Belum Terbendung
Dexter/Tyo melaju mulus ke babak 16 besar Badminton Asia Junior Championships 2024 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

DUA ganda putra andalan Indonesia melaju mulus ke babak 16 besar Badminton Asia Junior Championships 2024. Mereka adalah Anselmus Breagit Fredy Prasetya/Pulung Ramadhan dan Dexter Farrell/Wahyu Agung Prasetyo.

Anselmus/Pulung lebih dulu lolos ke babak 16 besar usai menyingkirkan wakil Kazakhstan, Otabek Kamilov/Arnur Tapishev. Berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Kamis (4/7/2024), Anselmus/Pulung menang mudah dengan skor 21-10 dan 21-5.

 

"Hari ini pertandingan individu pertama kami jadi kami mencoba untuk mengenakannya lagi," ucap Pulung seusai laga.

Pasangan unggulan tiga tersebut pun siap memberikan yang terbaik di ajang individu Badminton Asia Junior Championships 2024. Dengan status unggulan sekaligus menjadi ganda putra terbaik Indonesia, Anselmus/Pulung enggan terbebani dengan hal itu.

 BACA JUGA:

"Targetnya yang terbaik aja, targetnya pasti juara tapi yang terbaik dulu aja. Beban pasti ada, tapi itu dijadikan harus motivasi aja," tegas Pulung.

Sementara itu, Dexter/Wahyu menyusul Anselmus/Pulung ke babak 16 besar dengan mengandaskan Lai Po Yu/Yi-Hao Lin asal Taiwan. Hasil ini sekaligus memperbaiki pencapaian di BAJC tahun lalu yang hanya terhenti di babak 32 besar.

Halaman:
1 2
