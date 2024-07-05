Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Top dan Tim Satelit yang Pilih Angkat Kaki dari Ducati karena Hadirnya Marc Marquez, Nomor 1 Murid Valentino Rossi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |20:44 WIB
3 Pembalap Top dan Tim Satelit yang Pilih Angkat Kaki dari Ducati karena Hadirnya Marc Marquez, Nomor 1 Murid Valentino Rossi!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

3 pembalap top dan tim satelit yang pilih angkat kaki dari Ducati karena hadirnya Marc Marquez menarik diulas. Salah satunya murid Valentino Rossi.

Ya, Marc Marquez dipastikan akan tetap menunggangi motor balap Ducati pada MotoGP 2025. Tetapi, dia tak lagi akan membela tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, seperti musim ini.

Marc Marquez dipastikan mendapat promosi ke tim pabrikan Ducati, yakni Ducati Lenovo, pada musim depan. Dia akan bertandem dengan sang juara MotoGP 2022 dan 2023, yakni Francesco Bagnaia.

Kepindahan Marquez ke tim pabrikan Ducati membuat sejumlah pembalap jadi korban. Siapa saja mereka? Berikut 3 pembalap top dan tim satelit yang pilih angkat kaki dari Ducati karena hadirnya Marc Marquez.

3. Enea Bastianini

Enea Bastianini

Salah satu pembalap top dan tim satelit yang pilih angkat kaki dari Ducati karena hadirnya Marc Marquez adalah Enea Bastianini. Dia jadi korban nyata kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati musim depan.

Sebab, Enea Bastianini sejatinya berstatus pembalap Ducati Lenovo pada musim ini. Dengan mengontrak Marquez, Bastianini otomatis terdepak dari tempatnya. Dia pun sudah mendapat tim baru, yakni Tech3 KTM.

Halaman:
1 2
