Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Siap Kalahkan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP Jerman 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |14:14 WIB
Marc Marquez Siap Kalahkan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP Jerman 2024
Marc Marquez siap asapi Jorge Martin dan Francesco Bagnaia di MotoGP Jerman 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MOTOGP Jerman 2024 akan segera berlangsung akhir pekan ini. Rider Gresini Ducati, Marc Marquez, berambisi finis di depan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin pada balapan nanti.

Seperti diketahui, seri balapan MotoGP Jerman 2024 akan mulai berlangsung sejak hari ini, Jumat (5/7) di Sirkuit Sachsenring. Adapun untuk balapan utamanya bakal digelar pada akhir pekan nanti, tepatnya Minggu (7/7) mendatang.

 

Menjelang balapan tersebut, Marquez punya rekor mantap di Sirkuit Sachsenring. Rider berjuluk The Baby Alien itu merupakan rider MotoGP terbanyak yang meraih kemenangan di sirkuit itu dengan delapan kemenangan dalam kurun 2013-2021.

Dengan catatan itu, pasti tak menutup peluang Marquez untuk bisa memenangkan seri balapan MotoGP Jerman 2024. Apalagi, dia saat ini menunggangi motor kompetitif bersama Ducati. Terlebih juga sedang duduk di peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2024.

Menyoal peluang, Marquez telah mengintip hal itu. Tapi, dia juga sadar kalau dua rider teratas saat ini, yaitu Bagnaia dan Martin sedang dalam performa terbaiknya. The Baby Alien juga mengakui motor yang ditungganginya masih tertinggal dengan motor dua rivalnya itu.

“Kita lihat saja nanti. Prediksinya lebih baik dibandingkan Kamis lalu di Assen. Tapi yang saya prediksi adalah jika saya bisa menjalani akhir pekan yang sempurna dengan langkah yang benar, maka mungkin saya bisa punya peluang melawan kedua orang ini,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Jumat (5/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement