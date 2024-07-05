Marc Marquez Siap Kalahkan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP Jerman 2024

MOTOGP Jerman 2024 akan segera berlangsung akhir pekan ini. Rider Gresini Ducati, Marc Marquez, berambisi finis di depan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin pada balapan nanti.

Seperti diketahui, seri balapan MotoGP Jerman 2024 akan mulai berlangsung sejak hari ini, Jumat (5/7) di Sirkuit Sachsenring. Adapun untuk balapan utamanya bakal digelar pada akhir pekan nanti, tepatnya Minggu (7/7) mendatang.

Menjelang balapan tersebut, Marquez punya rekor mantap di Sirkuit Sachsenring. Rider berjuluk The Baby Alien itu merupakan rider MotoGP terbanyak yang meraih kemenangan di sirkuit itu dengan delapan kemenangan dalam kurun 2013-2021.

Dengan catatan itu, pasti tak menutup peluang Marquez untuk bisa memenangkan seri balapan MotoGP Jerman 2024. Apalagi, dia saat ini menunggangi motor kompetitif bersama Ducati. Terlebih juga sedang duduk di peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2024.

Menyoal peluang, Marquez telah mengintip hal itu. Tapi, dia juga sadar kalau dua rider teratas saat ini, yaitu Bagnaia dan Martin sedang dalam performa terbaiknya. The Baby Alien juga mengakui motor yang ditungganginya masih tertinggal dengan motor dua rivalnya itu.

“Kita lihat saja nanti. Prediksinya lebih baik dibandingkan Kamis lalu di Assen. Tapi yang saya prediksi adalah jika saya bisa menjalani akhir pekan yang sempurna dengan langkah yang benar, maka mungkin saya bisa punya peluang melawan kedua orang ini,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Jumat (5/7/2024).