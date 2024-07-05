5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Jerman 2024, Nomor 1 Marc Marquez!

LIMA pembalap calon pemenang MotoGP Jerman 2024 akan dibahas Okezone. Gelaran MotoGP Jerman 2024 akan berlansung di Sirkuit Sachsenring, Hosenstein-Ernstthal.

Para pembalap Ducati diprediksi masih akan mendominasi balapan seri kesembilan musim ini. Berikut lima pembalap calon pemenang MotoGP Jerman 2024.

5. Enea Bastianini





Pertama ada Enea Bastianini yang masuk dalam daftar kali ini. Bastianini tampil apik di beberapa balapan terakhir.

Rider asal Italia itu berhasil finis ketiga di MotoGP Belanda 2024 akhir pekan kemarin. Padahal, Bastianini start dari urutan ke-11 pada balapan tersebut.

4. Jorge Martin





Selanjutnya ada Jorge Martin yang juga masuk dalam kandidat pemenang di MotoGP. The Martinator -julukan Martin- berambisi besar untuk menang di Sirkuit Sachsenring.

Jorge Martin saat ini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu hampir selalu berhasil merebut podium sejak balapan awal musim.