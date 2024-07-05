Ogah Blunder, Francesco Bagnaia Waspadai Betul Pembalap Ini di MotoGP Jerman 2024

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menegaskan ogah blunder menjelang balapan di MotoGP Jerman 2024. Dia pun punya satu rival yang paling diwaspadai dalam balapan itu, yakni Jorge Martin (Ducati Pramac).

Balapan MotoGP Jerman 2024 akan berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada Minggu 7 Juli 2024. Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- mempunyai modal bagus menjelang balapan itu.

Pembalap asal Italia itu diketahui berhasil memenangkan tiga seri balapan terakhir, yakni di Catalunya, Italia, dan Belanda. Meski begitu, Bagnaia tidak mau cepat puas dan mengincar kemenangan di Jerman.

Pasalnya, Bagnaia menyadari ancaman nyata dari Jorge Martin dalam setiap balapan. Pembalap berusia 27 tahun itupun ogah blunder pada setiap balapan, terkhusus di MotoGP Jerman 2024.