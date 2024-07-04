Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Fabio Di Giannantonio, Pembalap yang Dulu Dibuang Kini Jadi Rebutan Tim Besar di MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |19:55 WIB
Kisah Fabio Di Giannantonio, Pembalap yang Dulu Dibuang Kini Jadi Rebutan Tim Besar di MotoGP
Fabio Di Ginnantonio kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
KISAH Fabio Di Giannantonio menarik diulas. Sebab, dia jadi pembalap yang dulu dibuang kini jadi rebutan tim besar di MotoGP.

Nama Fabio Di Giannantonio jadi sorotan besar jelang akhir musim MotoGP 2023. Bagaimana tidak, dia sempat nyaris tak mendapatkan tim usai tempatnya di Gresini Ducati pada musim lalu direbut Marc Marquez untuk MotoGP 2024.

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio pun sempat pasrah dengan masa depannya. Dalam sebuah wawancara, dia sempat menyatakan keinginannya yang hanya berharap bisa bertahan di MotoGP pada musim depan karena enggan untuk turun kelas lagi ke Moto2.

Tetapi, siapa sangka, usai dipastikan terdepak dari Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio malah tampil moncer. Dia berhasil unjuk gigi hingga akhirnya mempengaruhi masa depannya.

Momen kebangkitan Fabio Di Giannantonio sudah dimulai pada MotoGP Australia 2024. Kala itu, dia berhasil meraih podium pertamanya di MotoGP usai finis di urutan ketiga.

Tak berhenti di situ, Fabio Di Giannantonio malah meraih hasil lebih fantastis di MotoGP Qatar 2024. Dia berhasil meraih kemenangan dalam balapan itu!

Berkat hasil itu, karier Fabio Di Giannantonio langsung terselamatkan. Dia sampai direkrut tim balap Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team, untuk MotoGP 2024. Di tim itu, pembalap asal Italia tersebut diketahui hanya dikontrak selama semusim.

