Canada Open 2024: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Waspadai Pasangan Baru Jerman

CALGARY – Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, waspada dalam menatap perjalanan di Canada Open 2024. Mereka waspadai pasangan baru Jerman, Jan Colin Volker/Isabel Lohau.

Dejan/Gloria saat ini sudah tiba di Calgary, Kanada, untuk bermain di Canada Open 2024. Ganda campuran ranking 17 dunia itu akan melakoni pertandingan pertamanya melawan Volker/Lohau di Markin MacPhail Center, Calgary, Kanada pada Kamis (4/7/2024).

Persiapan Dejan/Gloria sudah matang menjelang pertandingan tersebut. Dejan mengatakan, saat ini keduanya hanya tinggal menjalani pemulihan setelah perjalanan panjang dari Indonesia yang melelahkan.

"Ya, Alhamdulillah hingga saat ini persiapannya lancar. Kita sudah di Kanada dan memang perjalanan dari Indonesia ke Kanada cukup memakan waktu dan melelahkan. Jadi, sesampainya di Kanada yang kita persiapkan adalah fokus ke pemulihan dulu,” kata Dejan, dikutip dari laman Djarum Badminton, Kamis (4/7/2024).