Francesco Bagnaia Samai Rekor Kemenangan Terbanyak Casey Stoner di Ducati: Tidak Adil Bandingkan Saya dengannya!

SAXONY – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, baru saja menyamai rekor kemenangan Casey Stoner di Ducati. Namun menurutnya, tidak adil membandingkan dirinya dengan Stoner karena mantan pembalap asal Australia itu mencapai rekor gemilang itu jauh lebih cepat darinya.

Bagnaia tampil sangat mendominasi pada akhir pekan lalu di MotoGP Belanda 2024. Berkat kegemilangannya itu, dia pun menyabet kemenangan ke-23-nya bersama Ducati sejak membela merek asal Italia itu pada musim 2019.

Angka tersebut membuat Pecco -sapaan Bagnaia- menyamai rekor kemenangan milik Stoner di Ducati. Kala itu, sang legenda membukukannya dalam 67 balapan bersama tim pabrikan Borgo Panigale.

Sementara Pecco, dia mencapai 23 kemenangan dengan Ducati dalam 94 balapan. Dia meraih seluruh podium pertama itu saat berseragam tim pabrikan Ducati setelah gagal meraih satu pun finis pertama dalam dua musim perdananya di MotoGP dengan Pramac Ducati.

Oleh karena itu, bintang asal Italia tersebut merasa tak adil jika dirinya dibandingkan dengan Stoner. Pasalnya, seniornya itu mencatatkan rekor tersebut jauh lebih cepat darinya dan otomatis presentase kemenangannya jauh lebih tinggi darinya.

“Tidak adil membandingkan saya dengan Casey karena dia telah mencapai jumlah kemenangan tersebut dalam beberapa tahun lebih sedikit dari saya, persentasenya lebih tinggi,” kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Kamis (4/7/2024).

Bagnaia sendiri kini telah mencatatatkan tiga kemenangan berturut-turut di Assen. Hebatnya lagi, dia finis 30 detik lebih cepat tahun ini dibanding saat memenangkannya tahun lalu.