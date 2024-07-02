Ini Penyebab Valentino Rossi Sebut Francesco Bagnaia Tak Perlu Kehadiran Marc Marquez di Ducati

BOLOGNA – Legenda MotoGP, Valentino Rossi, menilai Francesco Bagnaia tak membutuhkan kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setim di Ducati Lenovo. Sebab menurut Rossi tanpa bantuan Marquez, Bagnaia sudah membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pembalap terbaik di MotoGP saat ini

Rossi tahu betul duet Marquez-Bagnaia pastinya bakal menjadi topik hangat dari segi pemberitaan di MotoGP 2025 nanti. Namun menurutnya, Pecco -panggilan Bagnaia- tidak membutuhkan pembuktian lagi.

Sebab, Rossi merasa rider Italia itu telah menunjukkan kualitasnya dengan keluar sebagai juara dunia berturut-turut pada MotoGP 2022 dan 2023. Jadi, kehadiran Marquez menurutnya takkan menjadi sebuah ajang pembuktian bagi Bagnaia.

“Secara jurnalistik, saya tahu ini adalah topik yang menarik. Tapi Pecco tidak membutuhkan Marquez di tim untuk menunjukkan bahwa dia adalah yang terkuat,” ungkap Valentino Rossi, dilansir dari Motosan, Selasa (2/7/2024).

“Seorang pembalap yang telah meraih tiga gelar dunia, dua diantaranya berturut-turut di MotoGP bersama Ducati, tidak butuh pembuktian,” tambahnya.

Selain itu, Rossi juga tidak senang Marquez berada satu tim dengan anak didiknya tersebut. Sebab bagi The Doctor –julukan Rossi, Marquez bisa membuat Bagnaia tidak nyaman.