Turun ke Posisi 10 karena Penalti 16 Detik di MotoGP Belanda 2024, Marc Marquez: Ini Memalukan

MARC Marquez turun ke posisi 10 setelah terkena penalti 16 detik usai melanggar aturan tekanan ban di MotoGP Belanda 2024. Marquez mengaku malu, namun dia legawa mengikuti peraturan yang ada.

Marc Marquez menyelesaikan balapan di posisi keempat pada MotoGP Belanda 2024, Minggu (30/6/2024). Namun, pembalap berjuluk The Baby Alien itu harus turun ke posisi 10 usai terkena penalti.

Dia dikenakan penalti aturan tekanan ban. Panitia balapan menganggap tekanan ban Marquez terlalu rendah, sehingga dia harus kehilangan 16 detik dalam balapan tersebut.

Usai balapan, Marquez mengaku malu karena harus turun posisi cukup jauh. Meski demikian, pembalap berusia 31 tahun itu legawa dengan hasil yang sudah didapat.

“Ini memalukan, tapi peraturan tetaplah peraturan,” kata Marquez dikutip dari Speedweek, Senin (1/7/2024).

"Saya berada di atas tekanan minimum sepanjang waktu, lalu saya bersentuhan dengan Bastianini di tikungan pertama, di mana dia mendorong saya keluar lintasan. Saya lebih lambat satu detik pada lap ini dan tidak berusaha keras pada tikungan berikutnya karena saya tidak tahu bagaimana perilaku ban. Tekanan ban kemudian turun dan saya butuh dua lap hingga cukup tinggi lagi. Itu berarti saya berada 15 lap di bawah tekanan minimum," jelasnya.