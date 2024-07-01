Alihkan Fokus ke MotoGP Jerman 2024, Francesco Bagnaia Waspadai Marc Marquez dan Jorge Martin

FRANCESCO Bagnaia langsung mengalihkan fokus ke MotoGP Jerman 2024 usai menyabet podium juara di seri Belanda. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- mengaku bakal mewaspadai keunggulan Jorge Martin (Ducati Pramac) dan Marc Marquez (Gresini Ducati) di Sirkuit Sachsenring.

Francesco Bagnaia baru saja memenangkan MotoGP Belanda 2024. Balapan itu berlangsung di Sirkuit TT Assen, Assen, Belanda pada Minggu (30/6/2024) malam WIB.

Dalam kemenangan itu, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- sukses mengasapi Martin dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo). Sementara, Marquez berada di posisi keempat.

Ini menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi Bagnaia. Pembalap asal Italia itu berhasil memangkas jarak dengan pemimpin klasemen, Jorge Martin, menjadi 10 poin saja.

Walau demikian, Bagnaia was-was menjelang MotoGP Jerman 2024. Sebab, dia mengakui bahwa Jorge Martin dan Marc Marquez adalah dua pembalap yang kuat di Sirkuit Sachsenring.

"Saya pikir kami akan pergi ke sirkuit di mana Jorge dan Marc (Márquez) memiliki sesuatu yang lebih," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Senin (1/7/2024).