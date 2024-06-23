Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Olimpiade Paris 2024: Indonesia Tambah Dua Wakil dari Cabor Panjat Tebing

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |03:24 WIB
Olimpiade Paris 2024: Indonesia Tambah Dua Wakil dari Cabor Panjat Tebing
Indonesia tamnabah 2 wakil dari cabor panjat teging (Foto: Reuters)
A
A
A

BUDAPEST - Indonesia menambah dua wakil dari cabor panjat tebing ke Olimpiade Paris 2024. Kepastian tersebut didapatkan usai Rajiah Sallsabillah dan Veddriq Leonardo usai tampil cukup apik di Olympic Qualifier Series di Budapest, Hungaria.

Bertanding pada Minggu (23/6/2024) dini hari WIB, Rajiah Sallsabillah menjadi atlet Indonesia ke-24 yang berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Rajiah Sallsabillah memastikan lolos setelah berhasil menembus semifinal di Olympic Qualifier Series di Budapest.

Sementara Veddriq Leonardo menjadi atlet ke-25 Indonesia yang mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Sama seperti Rajiah, Veddriq lolos ke Paris setelah lolos ke babak semifinal di Olympic Qualifier Series di Budapest ini.

Sayangnya, Rajiah Sallsabillah dan Veddriq Leonardo memang gagal menjadi juara di Kualifikasi Olimpiade di Budapest. Rajiah Sallsabillah terpeleset saat menghadapi atlet panjat tebing China, Zhou Y. di babak semifinal

Sedangkan Veddriq kalah cepat dari wakil China lainnya Wu P. di babak semifinal. Namun, meski terhenti di babak semifinal, Rajiah Sallsabillah dan Veddriq Leonardo tetap lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
