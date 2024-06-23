Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Praveen/Serena Siap Harumkan Nama Indonesia di BWF Super 300 US Open 2024, Minggu 30 Juni, Saksikan Aksinya, Live Eksklusif hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |18:23 WIB
Praveen/Serena Siap Harumkan Nama Indonesia di BWF Super 300 US Open 2024, Minggu 30 Juni, Saksikan Aksinya, Live Eksklusif hanya di iNews
Saksikan US Open 2024 live dan eksklusif di iNews Premium Sports (Foto: MNC Media)
A
A
A

SETELAH sukses menjalani Asian tour 2024, ajang BWF kini berlanjut ke negeri Paman Sam di Amerika Serikat. Turnamen BWF Super 300 US Open akan menghadirkan deretan pemain bulu tangkis terbaik dari seluruh dunia. Indonesia mengirim satu wakilnya di sektor ganda campuran Praveen/Serena para turnamen yang akan digelar di di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat.

US Open pertama kali dihelat pada tahun 1954 ketika Asosiasi Bulu Tangkis Amerika Serikat (pendahulu USA Badminton). Sebagai turnamen yang masuk dalam kategori Super 300, US Open 2024 akan menyuguhkan pertandingan-pertandingan seru dan penuh tensi tinggi.

Praveen Jordan

Praveen Jordan, pemain dengan pengalaman luas di kancah internasional, dan Serena Kani, pemain muda berbakat, telah menunjukkan sinergi yang kuat di beberapa turnamen sebelumnya. Keduanya bertekad untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan pasangan ganda campuran terbaik dunia.

Nantinya Praveen Jordan/Serena Kani akan melawan wakil Jerman yakni Kenneth Neumann/Linda Efler. Tak hanya Praveen/Serena, elit badminton lainnya yang juga berpartisipasi di antaranya, Koki Watanabe, Beiwen Zhang, Ben Lane/Sean Vendy, hingga Rin Iwanaga/Kie Nakanishi ,dan masih banyak lagi.

Turnamen ini dipastikan akan menjadi panggung bagi para bintang bulu tangkis untuk menunjukkan keahlian mereka dalam bermain dan strategi mereka dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Lantas bagaimana keseruan pertandingannya?

Saksikan dan dukung wakil pebulu tangkis Indonesia di BWF Super 300 US Open 2024. Semifinal Minggu, 30 Juni dini hari pukul 00.50 WIB dan final pukul 23.50 WIB. Live, Eksklusif hanya di iNews Premium Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)

