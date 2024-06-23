Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dani Pedrosa Buka-bukaan Sifat Asli Marc Marquez, Tak Disangka!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |00:04 WIB
Dani Pedrosa Buka-bukaan Sifat Asli Marc Marquez, Tak Disangka!
Dani Pedrosa dan Marc Marquez punya hubungan baik (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

DANI Pedrosa buka-bukaan soal sifat asli Marc Marquez yang menjadi rekan setimnya di Repsol Honda pada 2013-2018. Jawaban yang meluncur dari mulut pria asal Spanyol itu sungguh tidak disangka.

Pedrosa memang menjadi rekan setim Marquez paling awet yakni hingga enam musim Kejuaraan Dunia MotoGP. Keduanya bahu membahu dan saling sikut selama membela tim pabrikan Honda tersebut.

Dani Pedrosa dan Marc Marquez

Wajar bila kemudian Pedrosa sedikit banyak mengenal sifat asli Marquez. Menurutnya, The Baby Alien adalah sosok yang sangat kompetitif!

"Marc merupakan sosok yang sangat kompetitif,” papar Pedrosa, mengutip dari Motosan, Minggu (22/6/2024).

Yang menarik, pria berusia 37 tahun itu mengatakan Marquez merupakan sosok yang baik hati. Padahal, selama ini sang juara dunia MotoGP enam kali kerap dianggap punya perangai buruk.

“Bukan cuma itu, dia juga merupakan sosok yang baik hati," tukas pria berdarah Catalunya itu.

Halaman:
1 2
