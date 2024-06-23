Marc Marquez Diklaim Perpaduan Casey Stoner dan Valentino Rossi!

MARC Marquez diklaim oleh manajer sejumlah pembalap di MotoGP, Alberto Vergani, merupakan gabungan dari Casey Stoner dan Valentino Rossi. Sebab, ia memiliki keunggulan dari dua pembalap legendaris itu.

Seperti diketahui, Marquez dan Rossi merupakan rival di atas lintasan balap. Keduanya saling sikut pada kurun 2013-2021, dengan puncaknya pada MotoGP Malaysia 2015 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.

Sementara itu, Marquez tak pernah berduel langsung dengan Stoner di lintasan. Namun, The Baby Alien adalah pengganti pria asal Australia itu di tim Repsol Honda pada akhir musim 2012.

Di sisi lain, Rossi dan Stoner adalah pesaing berat pada kurun 2007-2012. Persaingan paling ikonik terjadi di MotoGP Laguna Seca 2008 dan MotoGP Spanyol 2011 di mana keduanya saling sikut untuk merebut posisi di lintasan.

Menariknya, Vergani menyebut Marquez adalah gabungan dari kedua pembalap tersebut! Jadi, pria asal Spanyol itu diklaim punya bakat seperti Stoner dan kecerdikan ala Rossi.

“Menurut saya, dia merupakan campuran Rossi dan Stoner. Karena dia memiliki kecerdikan Valentino dan talenta dari Casey,” papar Vergani, mengutip dari Motosan, Minggu (23/6/2024).