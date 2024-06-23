Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Joan Mir Beri Sinyal Tinggalkan Repsol Honda Usai MotoGP 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |02:24 WIB
Joan Mir Beri Sinyal Tinggalkan Repsol Honda Usai MotoGP 2024
Joan Mir beri sinyal meninggalkan Repsol Honda (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

JOAN Mir memberi sinyal akan meninggalkan Repsol Honda usai MotoGP 2024. Pasalnya, ia tak bisa terus menunggu waktu lama untuk melihat timnya bisa tampil kompetitif.

Repsol Honda sedang berada dalam masa-masa sulit di MotoGP. Pabrikan asal Jepang itu kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim dari Eropa.

Joan Mir

Selain itu, Honda juga harus kehilangan Marc Marquez yang memutuskan untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing. Bahkan belum satu musim, The Baby Alien sudah dipromosikan ke Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025.

Sementara di MotoGP 2024, dua pembalap tim pabrikan Honda, Mir dan Luca Marini, tampil mengecewakan. Saat ini, juara dunia MotoGP 2020 itu menempati peringkat ke-18 dengan 13 poin dan Maro berada di posisi ke-23 tanpa mendapatkan poin.

Melihat performa Repsol Honda, Mir mulai gelisah. Ia mengaku tak menutup kemungkinan meninggalkan Honda karena tak bisa menunggu terlalu lama untuk kembali tampil kompetitif.

"Sebagai pembalap, saya tidak punya banyak waktu lagi, terkadang Anda harus sedikit egois," kata Mir dikutip dari AS, Sabtu (22/6/2024).

Halaman:
1 2
