Gandeng Kedubes Prancis di Indonesia, KOI Helat Olympic Day 2024

JAKARTA – Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau NOC Indonesia menggandeng Kedutaan Besar Prancis (Kedubes Prancis) untuk menghelat Olympic Day 2024. Acara tersebut berlangsung di Lapangan Hockey, Komplek Olahraga Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

Olympic Day 2024 sendiri digelar sebagai ajang promosi Olimpiade Paris 2024. Tujuannya agar semangat pesta olahraga terakbar di dunia itu bisa menular di kalangan masyarakat pecinta olahraga di Tanah Air.

"Ini kerja sama yang baik antara NOC dan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Atas nama NOC kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maksimal terhadap penyelenggaraan Olympic Day," kata Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (22/6/2024).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, acara ini dimulai sejak pagi-pagi buta dengan menyajikan fun run bertema ‘Menjaga Merah Putih’ dengan dua nomor lari yang dipertandingkan, yakni 5K untuk dewasa dan 3K untuk remaja. Masyarakat nampak sangat antusias mengikutinya.

Selain itu, Olympic Day 2024 juga menyajikan perlombaan Mini Olympic Games yang diikuti oleh anak-anak usia di bawah 12 tahun. Mereka bertanding dalam enam cabang olahraga (cabor) yakni sepakbola 5x5, basket 3x3, rugby, panahan, atletik dan gymnastic.

Acara ini juga dimeriahkan oleh kedatangan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 dari cabor bulu tangkis, yaitu Greysia Polii. Turut hadir Ketua Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakrie, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Marciano Norman dan bintang tinju Indonesia, Daud Yordan.

Olympic Day 2024 sendiri dibuka seperti selayaknya seremoni pembukaan Olimpiade asli. Para peserta Mini Olympic Games dari berbagai cabor berjalan mengitari lapangan untuk menyapa para penonton lengkap dengan torch relay, yang menjadi ciri khas dari ajang empat tahunan tersebut.