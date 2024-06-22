Bos Ducati Nilai Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Ada di Level yang Sama

GENERAL Manager Ducati Corse, Gianluigi ‘Gigi’ Dall’Igna, mengatakan pentingnya Ducati Lenovo memiliki dua pembalap yang bisa memenangkan gelar juara di MotoGP 2025 mendatang dengan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Dia pun menilai kedua bintang tersebut saat ini berada di level yang sama dari segi kemampuan membalap.

Seprti diketahui, Ducati telah mengumumkan bahwa Marquez dipromosikan ke tim pabrikan mereka pada MotoGP 2025 mendatang setelah tampil apik di awal musim debutnya bersama Gresini Ducati tahun ini. Walau selama 10 tahun mengendarai motor Honda, ternyata tak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi dengan Desmosedici GP23.

The Baby Alien -julukan Marquez- kini duduk di peringkat tiga klasemen sementara MotoGP 2024. Meski belum memenangkan balapan, dia konsisten naik podium hingga kini mengumpulkan 136 poin dari tujuh seri dan 14 balapan yang telah digelar.

Kedatangan Marquez pun semakin membuat Ducati Lenovo sempurna di MotoGP 2025 mendatang. Sebab, setelah menyabet titel berturut-turut dalam dua musim terakhir di kelas utama bersama Pecco -sapaan Bagnaia, mereka merekrut sang juara tujuh kali di ajang MotoGP.

Dall’Igna pun mengungkapkan alasannya membawa Marquez ke tim pabrikan Ducati daripada kandidat lainnya yakni Jorge Martin atau mempertahankan Enea Bastianini. Menurutnya, sangat penting punya dua pembalap yang bisa menjadi juara MotoGP karena tidak ada yang tahu bahwa nasib sial bakal menimpa salah satu di antara mereka atau tidak, seperti cedera parah yang dialami Bastianini dalam musim debutnya dengan tim pabrikan Borgo Panigale tahun lalu.

“Saya pikir penting untuk memiliki dua pembalap yang bisa memenangkan Kejuaraan Dunia. Perlu dipahami siapa yang besok, pada tahun 2025, menjadi pembalap terbaik untuk memenangkan gelar,” kata Dall’Igna dilansir dari Motosan, Jumat (21/6/2024).