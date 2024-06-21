Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tunggal Putra Thailand Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida, Bisa Terealisasi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |07:19 WIB
Kisah Tunggal Putra Thailand Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida, Bisa Terealisasi?
Pebulu tangkis Thailand terang-terangan mengaku ingin menikahi Chiharu Shida (Foto: Instagram/@_chiharushida_)
A
A
A

KISAH tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn, ingin menikahi Chiharu Shida menarik untuk diulas. Sebab, sang juara dunia bulu tangkis 2023 itu sangat terpesona dengan kecantikannya.

Ya, wajah imut dan paras rupawan Shida memang dapat membuat siapa saja jatuh hati. Belum lagi, tingkah pebulu tangkis asal Jepang itu di lapangan kerap bikin gemas.

Chiharu Shida

Tak hanya penggemar, sesama pebulu tangkis pun jatuh hati dengan Shida. Hal itu terungkap dari pengakuan Vitidsarn pada akhir 2022.

Pria asal Thailand itu awalnya ditanya soal siapa sosok pebulu tangkis perempuan yang menjadi tandem impiannya. Tanpa ragu, Vitidsarn menjawab Shida. Alasannya pun sungguh menarik hati.

“Chiharu Shida, karena dia sangat manis. Sungguh, dia sangat manis,” kata Vitidsarn dalam wawancara bersama BWF, dikutip dari akun Badminton Talk.

Kemudian, pemain berusia 23 tahun itu ditanya lagi siapa pebulu tangkis perempuan yang ingin dinikahi. Kembali, nama Shida meluncur dari mulut Vitidsarn.

Halaman:
1 2
