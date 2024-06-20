Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Dunia yang Punya Kembaran Identik, Nomor 1 Pemain Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |07:31 WIB
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Punya Kembaran Identik, Nomor 1 Pemain Indonesia!
Syahrozi Dafandi Arafixqli/Syahrizal Dafandi Arafixqli merupakan salah satu pebulu tangkis kembar identik (Foto: Instagram/@badminton.ina)
BERIKUT tiga pebulu tangkis dunia yang punya kembaran identik. Salah satu dari tiga pemain itu merupakan orang Indonesia.

Kembar identik adalah hal yang cukup lumrah di dunia. Walau begitu, dua orang tersebut tetap memiliki perbedaan-perbedaan yang kadang tak kasat mata.

Ilustrasi bulu tangkis

Lantas, siapa saja tiga pebulu tangkis dunia yang punya kembaran identik? Simak ulasan berikut ini

3 Pebulu Tangkis Dunia yang Punya Kembaran Identik

3. Luo Ying – Luo Yu (China)

Luo Ying/Luo Yu (Foto: PB Djarum)

Ganda putri China ini merupakan salah satu kembar identik di bulu tangkis. Keduanya diketahui lahir pada 11 Januari 1991 di Shandong. Luo/Luo baru dipasangkan di nomor ganda putri pada 2010.

Fisik keduanya kerap bikin lawan bingung meski kemampuan mereka juga di atas rata-rata. Buktinya, medali emas Asian Games 2014 dan juara Malaysia Open 2015 berhasil diraih.

2. Kim Min-ji – Kim Min-sun (Korea Selatan)

Kim Min-ji/Kim Min-sun (Foto: BWF)

Lagi-lagi pemain kembar identik muncul di ganda putri. Min-ji dan Min-sun diketahui lahir pada 2 Januari 2006. Kemiripan keduanya jelas bikin lawan bingung.

Namun, pemain asal Korea Selatan itu punya perbedaan mencolok kala bermain. Min-ji memukul dengan tangan kanan, sementara Min-sun bertangan kidal!

