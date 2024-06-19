2 Pebulutangkis Tunggal Putra Indonesia yang Jadi Ancaman Malaysia di Olimpiade 2024 Versi Lee Chong Wei, Nomor 1 Jonatan Christie!

2 pebulutangkis tunggal putra Indonesia yang jadi ancaman Malaysia di Olimpiade 2024 versi Lee Chong Wei menarik diulas. Salah satunya ada Jonatan Christie.

Ya, ajang Olimpiade Paris 2024 akan segera bergulir. Tepatnya, pesta olahraga terakbar di dunia itu akan berlangsung di Paris, Prancis, pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024.

Sejumlah atlet Indonesia pun sudah memastikan diri bakal mentas di Olimpiade Paris 2024. Kontingen Indonesia sendiri sudah meloloskan 21 atletnya yang berasal dari 10 cabang olahraga di Olimpiade Paris 2024. Sektor bulu tangkis menjadi yang terbanyak dengan lima wakilnya.

Legenda bulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei, pun menyoroti pebulu tangkis Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sejumlah wakil, utamanya di sektor tunggal putra dinilai bisa jadi ancaman Malaysia.

Siapa saja mereka? Berikut 2 pebulutangkis tunggal putra Indonesia yang jadi ancaman Malaysia di Olimpiade 2024 versi Lee Chong Wei.

Salah satu pebulutangkis tunggal putra Indonesia yang jadi ancaman Malaysia di Olimpiade 2024 versi Lee Chong Wei adalah Anthony Sinisuka Ginting. Dia memang terus menunjukkan ketangguhannya di pentas bulu tangkis dengan merebut sejumlah prestasi manis.

Di antaranya, Ginting telah berhasil menjuarai Singapore Open 2023, Indonesia Masters pada 2018 dan 2020, hingga China Open 2018. Selain itu, dia juga pernah menjadi juara Asia pada 2023.

Pada tahun ini, Ginting pun masih tampil gacor. Dia sudah lolos ke final sekali pada ajang yang bergengsi, yakni All England 2024. Tetapi sayang, dia hanya bisa menjadi runner-up. Meski ebgitu, kiprah Ginting tetap perlu diwaspadai para rivalnya menurut Lee Chong Wei.