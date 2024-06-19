Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Wejangan Taufik Hidayat untuk Jonatan Christie dan Anthony Ginting Jelang Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |22:07 WIB
Wejangan Taufik Hidayat untuk Jonatan Christie dan Anthony Ginting Jelang Olimpiade Paris 2024
Taufik Hidayat jadi mentor pemain di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat, memberi wejangan khusus kepada Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting jelang mentas di Olimpiade Paris 2024. Dia meminta Jonatan Christie dan Anthony Ginting menjaga mental dan menyiapkan diri dengan baik agar menampilkan performa terbaik.

Seperti diketahui, Jojo -sapaan Jonatan- dan Ginting menjadi dua dari enam wakil Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis. Ajang empat tahunan itu sendiri akan digelar pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024.

Jonatan Christie

Sayangnya, dalam turnamen terakhir yang diikuti kedua tunggal putra terbaik Tim Merah-Putih itu di BWF World Tour, yakni pada gelaran Indonesia Open 2024, hasilnya kurang memuaskan. Jonatan dan Ginting gugur di babak 32 besar turnamen Super 1000 itu.

Kedua pemain itu pun mengakui bahwa tekanan besar yang mereka hadapi menjelang Paris 2024 semakin tinggi. Terlebih, mereka tampil di depan publik sendiri di Indonesia Open 2024. Alhasil, Jonatan dan Ginting malah terbebani dan tak mampu bermain maksimal.

Sebagai mentor, Taufik Hidayat pun mengungkapkan bahwa salah satu pesan yang selalu dikatakannya kepada kedua juniornya itu adalah soal mempersiapkan mental sebaik mungkin. Peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu sangat yakin, jika dari segi mental mereka siap, performa terbaik yang mereka miliki bisa ditampilkan di Paris 2024.

“Yang selalu saya sampaikan karena tinggal sebulan lagi ke Jojo dan Ginting di luar luar latihan ya, dalam arti sekali kita masuk lapangan secara mental siap,” kata Taufik kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

“Kita punya teknik fisik itu keluar semua. Tapi kalo mental sudah drop dan banyak gangguan, hal-hal kecil saja akan sangat mengganggu. Nah, kita akan bermain lepas jika mental kita kuat,” lanjutnya.

