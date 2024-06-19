Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Kaohsiung Masters 2024: Debut Berjalan manis, Lanny Tria/Rachel Allessya Lolos ke 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |22:56 WIB
Hasil Kaohsiung Masters 2024: Debut Berjalan manis, Lanny Tria/Rachel Allessya Lolos ke 16 Besar
Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria/Rachel Allessya. (Foto: PBSI)
A
A
A

KAOHSIUNG – Debut pasangan ganda putri baru Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Rachel Allessya Rose, berakhir dengan manis dalam turnamen Kaohsiung Masters 2024, pada Rabu (19/6/2024) malam WIB. Menghadapi wakil Taiwan, Chiu Pin-Chian/Tung Ciou-Tong, Lanny/Rachel tepatnya menang dengan skor 21-13 dan 21-9.

Hasil positif dari laga yang berlangsung selama 24 menit itu membuat Lanny/Rachel melangkah ke babak 16 besar turnamen Super 100 tersebut. Selanjutnya, mereka akan berjumpa dengan utusan tuan rumah lainnya, Lin Yu-Pei/Tseng Yu-Chi.

Jalannya Pertandingan

Bermain di K-Arena, Kaohsiung, Taiwan, Lanny/Rachel tampil sejak gemilang sejak awal. Serangan mereka mampu dengan mudah menembus pertahanan lawan sehingga mampu unggul 6-3.

Lanny Tria/Rachel Allessya

Variasi serangan drop shot dan permainan net yang apik menjadi senjata ampuh bagi duet anyar Indonesia itu. Mereka pun dengan mudah memperlebar keunggulan menjadi 12-5.

Poin demi poin terus didapat Lanny/Rachel dengan mudah. Alhasil, tanpa kesulitan berarti mereka memperlebar jarak menjadi 19-11 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor 21-13.

Halaman:
1 2
