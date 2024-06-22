Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jesita Putri/Febi Setianingrum Siap Habis-habisan di Final Kaohsiung Masters 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |20:23 WIB
Jesita Putri/Febi Setianingrum Siap Habis-habisan di Final Kaohsiung Masters 2024
Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum siap habis-habisan di final Kaohsiung Masters 2024 (Foto: PBSI)
KAOHSIUNG - Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum siap tampil habis-habisan di final Kaohsiung Masters 2024, Minggu 23 Juni. Mereka menjadi satu-satunya wakil Indonesia tersisa di ajang berlevel Super 100 tersebut.

Jesita/Febi memastikan satu tiket ke final usai mengalahkan pasangan tuan rumah sekaligus unggulan pertama, Chang Ching Hui/Yang Ching Tun di K-Arena, Kaohsiung, Taiwan, Sabtu (22/6/2024). Lewat pertarungan dramatis, mereka menang dengan skor 21-19, 16-21, dan 21-19.

Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum

Kemenangan ini pun disyukuri Jesita/Febi. Sebab, pertandingan berjalan begitu sengit dan menegangkan. Namun, dengan kemenangan ini mereka juga tidak ingin berpuas diri karena masih ada tugas terakhir di final.

"Tentu saya dan Febi sangat bahagia bisa ke maju final super 100. Tetapi kami tak boleh merasa puas karena masih memiliki tugas satu lagi untuk partai final besok," ucap Jesita dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (22/6/2024).

"Pertandingan tadi memang berjalan ketat. Kunci kemenangan di gim ketiga saya rasa karena kami saling mengingatkan untuk tetap tenang. Kami juga lebih fokus lagi untuk mencari satu poin yang menentukan," tambahnya.

Pada laga final, Jesita/Febi akan bertemu wakil Taiwan lainnya yakni Sung Shuo Yun/Yu Chien Hui. Mereka mengaku akan tampil habis-habisan untuk menghadapi unggulan kedua tersebut di partai final.

