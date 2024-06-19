Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Kaohsiung Masters 2024: Cuma Perlu 26 Menit, Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan Singkirkan Pasangan Tuan Rumah di 32 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |19:46 WIB
Hasil Kaohsiung Masters 2024: Cuma Perlu 26 Menit, Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan Singkirkan Pasangan Tuan Rumah di 32 Besar
Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL Kaohsiung Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, berhasil tampil ciamik hingga menyingkirkan pasangan tuan rumah, Lin Bing-Wei/Su Ching Heng, di babak 32 besar.

Ya, penampilan apik ditunjukkan Rahmat/Yeremia kala mentas di K-Arena, Kaohsiung, Taiwan, Rabu (19/6/2024) malam WIB. Mereka membungkam ganda putra Taiwan, Lin Bing-Wei/Su Ching Heng, dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-12 hanya dalam waktu 26 menit.

Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat

Jalannya Pertandingan

Rahmat/Yeremia tampil gemilang sejak awal pertandingan. Mereka mampu menekan lawan hingga bisa unggul 6-3.

Serangan smash-smash keras yang dilancarkan oleh pasangan anyar Indonesia itu sangat merepotkan Lin/Su. Mereka pun dengan mudah menjauh dengan keunggulan 11-7 di interval gim pertama.

Poin demi poin terus didapat Rahmat/Yeremia dengan mudah karena mereka minim melakukan kesalahan. Alhasil, mereka memperlebar jarak menjadi 16-9 dan kemudian menang telak 21-9 di gim pertama.

Halaman:
1 2
