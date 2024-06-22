Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Komang Ayu Mundur dari Gim Ketiga Semifinal Kaohsiung Masters 2024 Gara-Gara Cedera Lutut

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |19:19 WIB
Komang Ayu Mundur dari Gim Ketiga Semifinal Kaohsiung Masters 2024 Gara-Gara Cedera Lutut
Komang Ayu Cahya Dewi mundur dari babak semifinal Kaohsiung Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KAOHSIUNG – Komang Ayu Cahya Dewi mengungkapkan alasan mundur saat menjalani laga di babak semifinal Kaohsiung Masters 2024 Super 100. Ia mengaku merasakan gangguan di bagian lutut hingga memutuskan mundur di tengah laga.

Pada babak semifinal, Komang berhadapan dengan unggulan dua, Wen Chi Hsu, yang juga wakil tuan rumah. Berlangsung di K-Arena, Kaohsiung, Taiwan, Sabtu (22/6/2024) sore WIB, ia menyerah di tengah laga setelah memutuskan mundur di kedudukan 20-22, 21-18, 9-14.

Komang Ayu Cahya Dewi

Pemain asal Bali itu sejatinya menunjukkan penampilan apik dalam laga semifinal kontra Wen. Akan tetapi ketika memasuki gim ketiga, pergerakan Komang memang sedikit melambat.

Beberapa kali ia harus kehilangan poin karena tak mampu mengembalikkan pukulan lawan yang diarahkan ke area kosong. Bahkan selepas interval gim ketiga, Komang semakin sulit untuk mengejar pukulan-pukulan Wen yang cukup bervariasi.

Alhasil, pada kedudukan 9-14, Komang memutuskan mundur. Hal ini disebabkan oleh gangguan di bagian lutut belakang yang ditakutkan bisa berujung cedera parah.

1 2
