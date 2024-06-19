Hasil Kaohsiung Masters 2024: Permalukan Tuan Rumah, Shesar Hiren Susul Alwi Farhan ke 16 Besar

HASIL Kaohsiung Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito, berhasil meraih tiket 16 besar usai mempermalukan wakil tuan rumah,

Mentas di K-Arena, Kaohsiung, Taiwan, Rabu (19/6/2024) siang WIB, Vito -sapaan Shesar- berhasil mempermalukan utusan tuan rumah, Chen Chi Ting. Dia menang usai bertarung rubber game dengan skor akhir 21-17, 20-22, dan 21-16.

Shesar pun akan menghadapi pemenang duel yang mempertemukan dua wakil tuan rumah lainnya, yakni Su Li Yang dan Cheng Kai. Kesuksesan ini juga menambah wakil Indonesia di sektor tunggal putra Kaohsiung Masters 2024. Sebelumnya, ada Alwi Farhan yang sudah menembus 16 besar lebih dahulu.

Jalannya Pertandingan

Shesar tampil sangat percaya diri sejak awal pertandingan. Dia minim melakukan kesalahan sehingga bida unggul 6-2.

Poin demi poin terus didapat mantan pemain Pelatnas PBSI itu dengan mudah. Variasi serangannya sangat mematikan. Alhasil, dia menjauh dengan keunggulan 9-3 dan 11-3 di interval gim pertama.

Smash-smash keras mematikan dari Shesar terus membuat lawan kewalahan sehingga dia memperlebar keunggulannya menjadi 14-5.

Selepas itu, Vito sempat lengah dan membuat Chen mendekat di angka 11-16 dah 15-17. Dia banyak melakukan kesalahan sendiri. Beruntung, pemain berusia 30 tahun itu mampu menemukan sentuhan terbaiknya lagi hingga akhirnya menang dengan skor 21-17.