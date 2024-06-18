Advertisement
MOTOGP

Merapat ke KTM Tech3, Maverick Vinales Berpeluang Ukir Sejarah Baru di MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |12:31 WIB
Merapat ke KTM Tech3, Maverick Vinales Berpeluang Ukir Sejarah Baru di MotoGP
Maverick Vinales bergabung ke KTM Tech3 di MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)
MAVERICK Vinales dipastikan memperkuat Red Bull KTM Tech3 pada MotoGP 2025 mendatang. Kepindahannya itu pun membuatnya berpeluang untuk mengukir sebuah sejarah baru di MotoGP.

Vinales memulai kariernya di MotoGP pada 2015 lalu bersama Suzuki Ecstar. Setelah menjalani musim debut yang cukup baik, dia semakin berkembang di musim keduanya di kelas utama.

Pada GP Inggris 2016, Top Gun -julukan Vinales- sukses meraih kemenangan perdananya di MotoGP dan kemudian finis di posisi empat klasemen. Performa apik yang ditunjukkannya dengan Suzuki pun membuat Yamaha kepincut dan kemudian merekrutnya pada musim 2017.

Pembalap asal Spanyol itu pun langsung unjuk gigi dengan tim pabrikan Iwata di mana dia memenangkan balapan pertamanya di MotoGP Qatar 2017. Prestasi itu membuatnya menjadi rider termua dalam sejarah MotoGP yang memenangkan balapan dengan dua merek berbeda.

Namun setelah berseteru dengan Yamaha, akhirnya Vinales hengkang ke Aprilia di pertengahan musim 2021. Usai mengembangkan motor RS-GP selama bertahun-tahun akhirnya Vinales meraih kemenangan perdananya dengan tim pabrikan Noale dalam sprint dan balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2024 lalu.

Akan tetapi, pada akhirnya perjalanan Vinales dan Aprilia berakhir di akhir musim 2024 ini. Vinales pun telah diumumkan hijrah ke tim satelit KTM Tech3 pada MotoGP 2025 mendatang bersama rider Ducati Lenovo saat ini, Enea Bastianini.

Halaman:
1 2
