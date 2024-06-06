Marc Marquez Akui Incar Kursi di Tim Pabrikan Ducati Lenovo sejak Awal

BOLOGNA - Marc Marquez resmi bergabung dengan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. The Baby Alien mengakui sejak awal tujuannya adalah menjadi pembalap pabrikan tim asal Italia itu.

Ducati Corse secara resmi mengumumkan Marquez menjadi rekan Francesco Bagnaia. Pembalap asal Spanyol itu pun akan berada di Ducati Lenovo untuk musim 2025 dan 2026.

Marquez mengaku sangat senang bisa menjadi bagian Ducati Lenovo di musim depan. Ia mengklaim sejak awal bergabung dengan Gresini Racing langsung beradaptasi dengan baik mengendarai motor Ducati, Desmosedici GP23.

“Saya sangat senang bisa mengenakan warna merah tim pabrikan Ducati di MotoGP musim depan. Pada dasarnya, sejak kontak pertama dengan Desmosedici GP, saya menikmati mengendarainya dan langsung beradaptasi dengan baik,” ujar Marquez dikutip dari Crash, Kamis (6/6/2024).

BACA JUGA: Begini Reaksi Santai Francesco Bagnaia Usai Satu Tim dengan Marc Marquez di MotoGP 2025

Lebih lanjut, pria asal Spanyol itu secara terus terang mengatakan menjadi bagian dari Ducati Lenovo adalah tujuan sejak awal. Ia pun senang musim depan berada di tim pabrikan di mana Bagnaia terus menunjukkan perkembangan dengan meraih gelar juara MotoGP 2022 dan 2023.

"Sejak saat itu, saya tahu tujuan saya adalah untuk melanjutkan jalur ini, untuk terus berkembang, dan pindah ke tim di mana Pecco Bagnaia telah menjadi Juara Dunia selama dua tahun berturut-turut,” papar Marquez.