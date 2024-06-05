Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Sirkuit Terpanjang yang Paling Sulit Ditaklukkan Pembalap MotoGP, Nomor 1 Sirkuit Sepang di Malaysia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |21:00 WIB
5 Sirkuit Terpanjang yang Paling Sulit Ditaklukkan Pembalap MotoGP, Nomor 1 Sirkuit Sepang di Malaysia
Sirkuit Sepang di Selangor, Malaysia jadi salah satu sirkuit terpanjang dan sulit ditaklukkan pembalap MotoGP (Foto: Basudiwa Supraja/MPI)
A
A
A

LIMA sirkuit terpanjang yang paling sulit ditaklukkan pembalap MotoGP akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah Sirkuit Sepang yang terletak di Selangor, Malaysia.

Sirkuit kebanggaan Malaysia ini memiliki panjang lintasan 5,54 km. Termasuk Sirkuit Sepang, berikut lima sirkuit terpanjang yang paling sulit ditaklukkan pembalap MotoGP:

5. Sirkuit Mugello (Italia)


Pertama ada Sirkuit Mugello yang terletak di Tuscany, Italia. Sirkuit dengan nama lengkap Autodromo Internazionale del Mugello ini memiliki panjang lintasan 5,245 kilometer.

Sirkuit Mugello memiliki 15 tikungan dan bentangan lurus sepanjang 1,141 km (0,709 mil). Mugello memiliki Akreditasi dan Sertifikasi Lingkungan FIA bintang 3 dalam ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan ISO 20121.

4. Sirkuit Losail (Qatar)


Sirkuit Internasional Losail adalah salah satu sirkuit balapan MotoGP yang terletak persis di luar Kota Losail, sebelah utara Doha, Qatar. Sirkuit yang menggelar balapan MotoGP malam hari itu memiliki panjang lintasan 5,380 km.

Sikruit ini sendiri dibangun hanya dalam kurun waktu satu tahun oleh 1.000 pekerja dengan biasanya USD58 juta. Kemudian dibuka untuk balapan MotoGP pada 2004. Pada saat itu juga menjadi tahun perdana Qatar menyelenggarakan balapan MotoGP yang berhasil dimenangkan oleh Sete Gibernau.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement