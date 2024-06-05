5 Sirkuit Terpanjang yang Paling Sulit Ditaklukkan Pembalap MotoGP, Nomor 1 Sirkuit Sepang di Malaysia

Sirkuit Sepang di Selangor, Malaysia jadi salah satu sirkuit terpanjang dan sulit ditaklukkan pembalap MotoGP (Foto: Basudiwa Supraja/MPI)

LIMA sirkuit terpanjang yang paling sulit ditaklukkan pembalap MotoGP akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah Sirkuit Sepang yang terletak di Selangor, Malaysia.

Sirkuit kebanggaan Malaysia ini memiliki panjang lintasan 5,54 km. Termasuk Sirkuit Sepang, berikut lima sirkuit terpanjang yang paling sulit ditaklukkan pembalap MotoGP:

5. Sirkuit Mugello (Italia)





Pertama ada Sirkuit Mugello yang terletak di Tuscany, Italia. Sirkuit dengan nama lengkap Autodromo Internazionale del Mugello ini memiliki panjang lintasan 5,245 kilometer.

Sirkuit Mugello memiliki 15 tikungan dan bentangan lurus sepanjang 1,141 km (0,709 mil). Mugello memiliki Akreditasi dan Sertifikasi Lingkungan FIA bintang 3 dalam ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan ISO 20121.

4. Sirkuit Losail (Qatar)





Sirkuit Internasional Losail adalah salah satu sirkuit balapan MotoGP yang terletak persis di luar Kota Losail, sebelah utara Doha, Qatar. Sirkuit yang menggelar balapan MotoGP malam hari itu memiliki panjang lintasan 5,380 km.

Sikruit ini sendiri dibangun hanya dalam kurun waktu satu tahun oleh 1.000 pekerja dengan biasanya USD58 juta. Kemudian dibuka untuk balapan MotoGP pada 2004. Pada saat itu juga menjadi tahun perdana Qatar menyelenggarakan balapan MotoGP yang berhasil dimenangkan oleh Sete Gibernau.