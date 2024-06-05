Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Perkuat Ducati Lenovo di MotoGP 2025, Rivalitas Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo Terulang Lagi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |16:53 WIB
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Perkuat Ducati Lenovo di MotoGP 2025, Rivalitas Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo Terulang Lagi?
Marc Marquez (kanan) dan Francesco Bagnaia (tengah) bakal bersaing sengit memperebutkan gelar juara MotoGP 2025. (Foto: REUTERS)
A
A
A

DUCATI mengumumkan Marc Marquez dipromosikan ke tim Pabrikan Ducati (Ducati Lenovo) pada MotoGP 2025. Ia dikontrak selama dua tahun dan ditandemkan dengan juara dunia MotoGP dua musim terakhir, Francesco Bagnaia.

“Marc Marquez akan bergabung bersama Ducati Lenovo selama dua tahun berdampingan dengan Francesco Bagnaia pada musim 2025-2026. Selamat datang, Marc!,” tulis pernyataan resmi Ducati.

Marc Marquez satu tim dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025

(Marc Marquez satu tim dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025)

Ducati Lenovo menjadi satu-satunya tim di MotoGP 2025 yang Diperkuat dua juara dunia MotoGP. Marc Marquez tercatat pernah enam kali juara dunia MotoGP, yakni pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Sementara itu, Pecco -sapaan akrab Franceso Bagnaia- menjadi kampiun MotoGP 2021 dan 2022. Marc Marquez masih berambisi keluar sebagai juara dunia MotoGP, sehingga memutuskan hengkang dari Respol Honda pada pengujung 2023.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- berhasrat menyamai perolehan gelar juara dunia kelas premier milik Valentino Rossi yakni tujuh gelar. Raihan tujuh gelar itu bisa saja disamai Marc Marquez di MotoGP 2025.

Sementara Pecco tentunya ingin melanjutkan dominasinya. Mumpung memiliki motor yang kompeten, rider asal Italia ini takkan mau begitu saja dikalahkan pembalap lain, termasuk rekan setimnya Marc Marquez.

Halaman:
1 2
