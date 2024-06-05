Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Italia 2024 Berjalan Sulit, Pedro Acosta Lega Bisa Tembus 5 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |00:01 WIB
MotoGP Italia 2024 Berjalan Sulit, Pedro Acosta Lega Bisa Tembus 5 Besar
Pedro Acosta kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUGELLO – Rider GasGas Tech3, Pedro Acosta, puas bisa tembus 5 besar di MotoGP Italia 2024. Pasalnya, menurut Acosta, balapan di MotoGP Italia 2024 benar-benar berjalan sulit.

Ya, Acosta finis posisi lima usai star dari posisi tujuh pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Minggu 2 Juni 2024. Dia menjadi rider KTM yang finis posisi teratas setelah Brad Binder hanya mampu finis di posisi 10, Jack Miller posisi 16, dan Augusto Fernandez gagal finis.

Pedro Acosta

Pembalap berjuluk Baby Shark ini mengakui betapa sulitnya menaklukkan Sirkuit Mugello. Acosta turut membeberkan bahwa ada sedikit kendala pada motornya. Sehingga menurutnya, finis di posisi lima adalah pencapaian maksimal yang mampu diraih KTM.

“Sejujurnya, ini adalah balapan yang sulit. Kami kehilangan sesuatu di awal dan tidak bisa lolos dengan yang lain, tapi P5 adalah hasil maksimal yang bisa kami dapat,” kata Acosta, dipetik dari Crash, Rabu (5/6/2024).

Halaman:
1 2
