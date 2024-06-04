5 Pevoli Cantik dengan Bayaran Termahal di Dunia, Nomor 1 Pernah Dibuat Emosi oleh Megawati Hangestri

ADA 5 pevoli cantik dengan bayaran termahal di dunia yang akan dibahas Okezone. Tak hanya sekadar cantik, para pemain voli ini mendapatkan bayaran yang besar berkat kontribusinya di lapangan.

Penampilan sang pemain begitu vital sehingga klub voli yang mereka bela berani membayarnya dengan gaji yang fantastis. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pevoli Cantik dengan Bayaran Termahal di Dunia, Dikutip dari Youtube Kijang Pitu:

5. Yekaterina Gamova (Rusia)





Ekaterina Gamova atau Yekaterina Gamova merupakan mantan pevoli andalan Rusia. Ia diketahui pernah mendapatkan bayarna sebesar Rp18 miliar per musim.

Gamova diketahui pernah bermain untuk Dinamo Moscow, Fenerbahce, hingga Dinamo Kazan. Kini setelah pensiun ia pun aktif membantu Timnas Voli Putri Rusia kelompok umur sebagai asisten pelatih.

4. Sheilla Castro (Brasil)





Sheilla Castro merupakan salah satu pemain yang berhasil membantu Timnas Voli Putri Brasil memenangkan dua medali emas di ajang Olimpiade (2008 dan 2012). Ia tercatat pernah membela Itambe/Minas dan Vakif Bank.

Kini, Castro merupakan bagian dari tim pelatih Timnas Voli Putri Brasil. Ia pun dulunya diketahui sempat mendapatkan bayaran sebesar Rp11 miliar per musim.