Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Cantik dengan Bayaran Termahal di Dunia, Nomor 1 Pernah Dibuat Emosi oleh Megawati Hangestri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |09:46 WIB
5 Pevoli Cantik dengan Bayaran Termahal di Dunia, Nomor 1 Pernah Dibuat Emosi oleh Megawati Hangestri
5 Pevoli Cantik dengan Bayaran Termahal di Dunia. (Foto: Instagram/kimyk10)
A
A
A

ADA 5 pevoli cantik dengan bayaran termahal di dunia yang akan dibahas Okezone. Tak hanya sekadar cantik, para pemain voli ini mendapatkan bayaran yang besar berkat kontribusinya di lapangan.

Penampilan sang pemain begitu vital sehingga klub voli yang mereka bela berani membayarnya dengan gaji yang fantastis. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pevoli Cantik dengan Bayaran Termahal di Dunia, Dikutip dari Youtube Kijang Pitu:

5. Yekaterina Gamova (Rusia)

Yekaterina Gamova

Ekaterina Gamova atau Yekaterina Gamova merupakan mantan pevoli andalan Rusia. Ia diketahui pernah mendapatkan bayarna sebesar Rp18 miliar per musim.

Gamova diketahui pernah bermain untuk Dinamo Moscow, Fenerbahce, hingga Dinamo Kazan. Kini setelah pensiun ia pun aktif membantu Timnas Voli Putri Rusia kelompok umur sebagai asisten pelatih.

4. Sheilla Castro (Brasil)

Sheilla Castro

Sheilla Castro merupakan salah satu pemain yang berhasil membantu Timnas Voli Putri Brasil memenangkan dua medali emas di ajang Olimpiade (2008 dan 2012). Ia tercatat pernah membela Itambe/Minas dan Vakif Bank.

Kini, Castro merupakan bagian dari tim pelatih Timnas Voli Putri Brasil. Ia pun dulunya diketahui sempat mendapatkan bayaran sebesar Rp11 miliar per musim.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement