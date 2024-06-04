Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jumpa Donald Trump di UFC 302, Khabib Nurmagomedov Minta Amerika Serikat Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |08:59 WIB
Jumpa Donald Trump di UFC 302, Khabib Nurmagomedov Minta Amerika Serikat Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina
Legenda UFC, Khabib Nurmagomedov. (Foto: Instagram/khabib_nurmagomedov)




LEGENDA UFC, Khabib Nurmagomedov berjumpa bakal calon Presiden Amerika Serika, Donald Trump saat menyaksikan UFC 302. Menariknya dalam kesempatan tersebut Khabib meminta Donald Trump untuk mendesak Israel agar menghentikan serangan ke Palestina.

Untuk diketahui, UFC 302 berlangsung di Prudential Center, New Jersey, Amerika Serikat pada Minggu (2/6/2024) kemarin. Gelaran itu mempertemukan Islam Makhachev versus Dustin Poirier dalam duel perebutan sabuk kelas ringan (Lightweight).

Menariknya, Trump turut hadir langsung menyaksikan gelaran UFC 302. Terdapat momen di mana calon presiden Amerika Serikat itu berjumpa dengan Khabib di bawah octagon.

Keduanya pun terlihat bersalaman. Pada momen ini juga Khabib membuat permintaan kepada Trump untuk menyetop serangan yang dilancarkan Israel ke Palestina. Legenda UFC dari Dagestan ini cukup yakin Trump bisa melakukan itu jika nantinya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

Khabib Nurmagomedov bertemu Donald Trump

“Saya tahu anda akan menghentikan semua perang di Palestina ini,” tutur Khabib dalam rekaman video yang dilansir dari MMA Mania, Selasa (4/6/2024).

Pada saat itu juga, Trump langsung mengiyakan permintaan Khabib. Pria yang kembali mencalonkan diri pada pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2024 ini dengan lantang berjanji akan menghentikan agresi Israel ke Palestina.

Halaman:
1 2
