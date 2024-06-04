Asapi Marc Marquez di MotoGP Italia 2024, Enea Bastianini Enggan Bahas Masa Depannya

SCARPERIA – Enea Bastianini tak ingin membahas masa depannya setelah berhasil mengasapi Jorge Martin dan Marc Marquez di MotoGP Italia 2024. Ia menyampaikan hanya ingin menikmati pencapaian manis pada seri balapan kandangnya itu.

Bastianini menjalani balapan spektakuler di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Minggu 2 Juni 2024 malam WIB. Start dari posisi empat, ia berhasil finis di posisi dua, tepat dibelakang tandemnya yakni Francesco Bagnaia.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu tidak mudah untuk bisa finis di posisi dua. Pasalnya, ia harus bersaing sengit dengan Marquez dalam perebutan posisi tiga. Setelah sukses melewatinya, Bastianini secara dramatis mengudeta Martin yang berada di posisi dua pada lap terakhir.

Keberhasilan ini seakan menjadi sinyal masih layak diperhitungkan untuk kursi di tim pabrikan Ducati. Apalagi, Martin dan Marquez merupakan calon kuat penggantinya. Kendati begitu, pihak tim juga belum memberi kepastian terkait masa depan Bastianini.

Pembalap asal Italia itu juga enggan membahas masa depannya di kursi tim pabrikan Ducati. Rider asal Bastianini hanya memikirkan apa yang ada saat ini yakni menikmati podium dua pada seri balapan kandangnya, MotoGP Italia 2024.

“Masa depan, masa depan, masa depan. Saya ingin memikirkan masa kini. Kami banyak memikirkan masa depan tapi saya ingin menikmati hari ini karena periode ini sangat sulit,” kata Bastianini, dipetik dari Crash, Selasa (4/6/2024).