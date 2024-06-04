Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Asapi Marc Marquez di MotoGP Italia 2024, Enea Bastianini Enggan Bahas Masa Depannya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |00:10 WIB
Asapi Marc Marquez di MotoGP Italia 2024, Enea Bastianini Enggan Bahas Masa Depannya
Enea Bastianini enggan membahas masa depannya untuk saat ini (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)
A
A
A

SCARPERIA – Enea Bastianini tak ingin membahas masa depannya setelah berhasil mengasapi Jorge Martin dan Marc Marquez di MotoGP Italia 2024. Ia menyampaikan hanya ingin menikmati pencapaian manis pada seri balapan kandangnya itu.

Bastianini menjalani balapan spektakuler di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Minggu 2 Juni 2024 malam WIB. Start dari posisi empat, ia berhasil finis di posisi dua, tepat dibelakang tandemnya yakni Francesco Bagnaia.

Enea Bastianini (23)

Pembalap tim Ducati Lenovo itu tidak mudah untuk bisa finis di posisi dua. Pasalnya, ia harus bersaing sengit dengan Marquez dalam perebutan posisi tiga. Setelah sukses melewatinya, Bastianini secara dramatis mengudeta Martin yang berada di posisi dua pada lap terakhir.

Keberhasilan ini seakan menjadi sinyal masih layak diperhitungkan untuk kursi di tim pabrikan Ducati. Apalagi, Martin dan Marquez merupakan calon kuat penggantinya. Kendati begitu, pihak tim juga belum memberi kepastian terkait masa depan Bastianini.

Pembalap asal Italia itu juga enggan membahas masa depannya di kursi tim pabrikan Ducati. Rider asal Bastianini hanya memikirkan apa yang ada saat ini yakni menikmati podium dua pada seri balapan kandangnya, MotoGP Italia 2024.

“Masa depan, masa depan, masa depan. Saya ingin memikirkan masa kini. Kami banyak memikirkan masa depan tapi saya ingin menikmati hari ini karena periode ini sangat sulit,” kata Bastianini, dipetik dari Crash, Selasa (4/6/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement