HOME SPORTS MOTOGP

Honda Terseok-seok di MotoGP 2024, Johann Zarco Jadi Kagum dengan Kesabaran Marc Marquez

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |01:15 WIB
Honda Terseok-seok di MotoGP 2024, Johann Zarco Jadi Kagum dengan Kesabaran Marc Marquez
Johann Zarco kagum dengan kesabaran Marc Marquez membesut motor Honda (Foto: Twitter/@lcr_team)
SCARPERIA – Pembalap LCR Honda, Johann Zarco, kagum dengan Marc Marquez. Sebab, ia merasakan sendiri betapa terseok-seoknya motor Honda RC213V di hadapan para pesaing terutama pada MotoGP 2024.

Zarco mengakhiri balapan MotoGP Italia 2024, Minggu 2 Juni malam WIB, di posisi ke-19. Rider asal Prancis itu merupakan pembalap Honda terdepan yang finis di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia, Italia!

Marc Marquez

Posisi berikutnya ditempati Luca Marini (Repsol Honda) yang finis di urutan ke-20. Sedangkan, dua pembalap lainnya, Joan Mir (Repsol Honda) dan Takaaki Nakagami (LCR Honda), tak bisa menyelesaikan balapan.

Terpuruknya Honda menunjukkan pabrikan asal Jepang itu kalah kualitas dari tim lainnya. Hal itu pun diakui secara gamblang oleh Zarco.

"Kami harus berjuang terlalu keras dengan sepeda motor untuk bisa mengimbangi yang lain," kata Zarco dikutip dari Speedweek, Selasa (4/6/2024).

Pembalap berusia 33 tahun itu pasrah dengan keterpurukan Honda. Zarco mengatakan, perubahan besar yang dijanjikan masih belum bisa dirasakan olehnya.

Halaman:
1 2
