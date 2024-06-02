Pacu Prestasi Golf Indonesia, PB PGI Kolaborasi dengan China

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) membentuk asosiasi golf bersama Indonesia-China Friendship Golf Association (ICFGA). Ketua Umum (Ketum) PB PGI, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, menyampaikan kolaborasi itu juga untuk memacu prestasi golf di Tanah Air.

Pengukuhan ICFGA dilakukan di Pondok Indah Golf Club, Jakarta, Sabtu 1 Juni 2024. Ada pun Japto berperan sebagai Chairman ICGFA dan akan berkolaborasi dengan Chairman China-ICFGA, Chen Rilling.

“Melalui kolaborasi ini, hubungan masyarakat pecinta golf atau atlet golf kami tingkatkan, saling bertanding dan sharing knowledge untuk memacu prestasi atlet-atlet golf Indonesia,” ujar Japto kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu 1 Juni 2024.

Kata Japto, kolaborasi itu diawali dengan pelaksanaan turnamen ICFGA yang diikuti pegolf dari Indonesia dan China di Pondok Indah Golf Club, Jakarta Selatan, pada Sabtu 1 Juni 2024. Ke depan, turnamen akan digelar berkelanjutan setiap tahun dan ada pertukaran pengetahuan dan pengalamanan pegolf dari kedua negara.

“Jadi setiap tahun ada turnamen, pegolf kita berangkat ke sana (China) dan mereka juga ke sini (Indonesia),” ujar Japto.

Melalui kolaborasi ini, ICFGA juga mendorong pembangunan kawasan pusat pembinaan atlet golf nasional yang rencanananya akan dibangun di Batang, Jawa Tengah. Japto menuturkan, fasilitas itu akan menjadi wadah pembinaan pegolf junior, amatir, pegolf putri, serta juga ada sekolah yang dihadirkan.