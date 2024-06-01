Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Semifinal Singapore Open 2024, Gregoria Mariska Lebih Percaya Diri Usai Menang atas Wang Zhi Yi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |03:13 WIB
Tembus Semifinal Singapore Open 2024, Gregoria Mariska Lebih Percaya Diri Usai Menang atas Wang Zhi Yi
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

SINGAPURA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sukses kalahkan Wang Zhi Yi asal China di babak perempat final Singapore Open 2024. Gregoria mengaku hasil kemenangan tersebut membuat dirinya semakin percaya diri.

Gregoria harus susah payah kalahkan Zhi Yi pada laga yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Jumat (31/5/2024). Pemain ranking sembilan dunia itu menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-13, 13-21, dan 24-22.

Gregoria Mariska Tunjung

Usai laga, Gregoria sangat bersyukur bisa meraih kemenangan. Selain itu, pemain kelahiran Wonogiri ini juga memberi apresiasi kepada Zhi Yi karena telah menampilkan performa yang luar biasa.

“Puji Tuhan, bersyukur sekali hari ini bisa lewat. Wang Zhi Yi sedang ada di performa dan hasil yang bagus di tiga turnamen ini tapi di sisi lain dia pasti kelelahan. Apresiasi untuk apa yang dia sudah tampilkan,” ujar Gregoria, dirilis PBSI, Sabtu (1/6/2024).

Gregoria menyatakan, kemenangan ini membuat kepercayaan dirinya meningkat. Karena dia berhasil keluar dari tekanan di poin kritis pada gim ketiga. Hal ini sangat berarti untuknya karena biasanya, dia selalu kecolongan di poin-poin kritis.

“Kemenangan tadi cukup membuat saya percaya diri karena saya rasa di beberapa turnamen terakhir kekalahan saya polanya selalu berulang. Sudah unggul, terkejar lalu kalah, tadi saya sudah takut itu terjadi lagi tapi akhirnya saya bisa melewatinya dengan cukup tenang di poin-poin kritis,” ungkap Gregoria.

Halaman:
1 2
